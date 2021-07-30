Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Valilik Kararı

Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Valilik KararıKarar No : 2021/26831 Sayılı Orman Kanunu'nun 19. 04. 2018 tarihli 7139 Sayılı Kanunla değişik 69. maddesi gereğince oluşturulan Denizli İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 28. 04.

Orman Yangınları ile Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Valilik Kararı

Karar No : 2021/2

6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 19. 04. 2018 tarihli 7139 Sayılı Kanunla değişik 69. maddesi gereğince oluşturulan Denizli İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 28. 04. 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 2021/1 alınmış olan kararların 11 maddesinde " Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Meteoroloji tarafından yangın riskinin yüksek olduğunun bildirildiği durumlarda toplanarak, tedbirlere yönelik ilave kararlar alabilecektir" denilmektedir. İlgili madde gereğince Yangın riskinin yüksek olmasından dolayı Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlikeli alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alanlara giriş-çıkışlar, 6831 Sayılı Yasanın 74. maddesi uyarınca "VALİLİK OLURU" alınmak suretiyle kısıtlanacak veya yasaklanacaktır. Acil durumlarda ise sözlü talimatlar uygulanacak, takiben en kısa sürede yazılı "OLUR"a dönüştürülecektir. " kararı ve 3. Maddesinde belirtilen piknik yapılacak alanlar ile girişi yasaklanan tehlikeli ve kıymetli alanların kontrolü Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Denizli Şube Müdürlüğü ve/veya Orman İşletme Müdürlükleri ile sorumluluk alanına göre İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlıklarınca sağlanacaktır. " kararları alınmıştır.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı;

1-Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenmiş ve haritalandırılmış olup mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmuş olan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yasaklanması (Orman İdaresinden İhaleli/Tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç),

2-Orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün; Denizli Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile sorumluluk alanına göre İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı personelince müştereken sağlanması,

3-Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31. 10. 2021 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20. 00'den sonra müsaade edilmemesi,

4-Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik artığı ot, dal vb. ) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi,

5-Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi,

6-Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirli bir süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanması,

7-Sorumluluk alanına göre İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yangına hassas bölgelerde devriye atılması, kimlik kontrolü yapılması ve denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması,

8-Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte; uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtılması, kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığının artırılması,

9-Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle cami imamlarımızca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınması,

10-Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü ve ADM Elektrik Dağıtım A. Ş. tarafından her türlü tedbirlerin alınması gerekmekte olup,

İş bu 10 maddeden oluşan ek kararların uygulanması için gereğinin rica ederim.

OLUR

30/07/2021

Ali Fuat ATİK

Vali

Kaynak: Habermetre