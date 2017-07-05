Bolu Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararları açıklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, yurt genelinde orman yangınları ortamına uygun hava halleri sebebiyle orman yangınları ile mücadele etkinliğini arttırabilmek için Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı sonucunda bazı kararlar alındığı bildirildi.



Açıklamada, 2017 orman yangını sezonunda alınan kararlar kapsamında, tel örgü ile koruma altına alınan yangın riski olan ormanlar ve ağaçlandırma sahalarına, görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun girişlerin yasaklandığı duyuruldu.



Yedigöller Milli Parkı, Abant Tabiat Parkı, Gölcük Orman içi Dinlenme Yeri, Çakmaklar Çamlığı Orman İçi Dinlenme Yeri, Beşpınarlar Orman İçi Dinlenme Yeri, Aladağ Göksu Orman İçi Dinlenme Yeri, Sünnetgölü Tabiat Parkı, Esentepe Parkı, Gölköy Sulama Barajı, Mengen Şirinyazı Orman İçi Dinlenme Yeri, Tokadi Hayrettin Türbesi ile Atyaylası mesire alanları, Avcıpınarı, Çubuk Gölü, Göynük Meyipler Çeşmesi piknik yerleri, Kırklar Orman İçi Dinlenme Yeri ve Göynük Çayköy Göleti çevresi gibi piknik alanlarında piknik yapılmasının gün batımına kadar serbest bırakıldığı kaydedildi.



Tüm orman alanları ve özellikle Gürdek-Paşabükü, Doruk-Ayseki Köprüsüne kadar, Yeniçağa-Çapak Orman Deposu, Gerede-Aktaş arasındaki karayollarının kenarlarında, Sünnetgölü Tabiatı Koruma Alanında ve yukarıda belirtilen piknik alanlarına giden ana yolların kenarlarında piknik yapılmasının yasaklandığının da belirtildiği açıklamada, piknik yapılmasının yasaklandığı yerlere, orman idaresince yasak olduğunu belirtir uyarıcı levhaların konulacağı ve kesinlikle piknik amaçlı ateş yakılmayacağı kaydedildi.



Açıklamada vatandaşların, piknik yapılmasına izin verilen alanlarda piknik ocağı çevresinde gerekli tedbiri aldıktan sonra ateş yakabileceği belirtilerek vatandaşın yanan ve yakılan ateşi söndürmeden piknik yerini terk etmemesi gerektiği vurgulandı.