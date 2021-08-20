ORMAN YANGINLARI BOĞAZ TURLARINA OLAN TALEBİ ARTIRDI
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ORMAN YANGINLARI BOĞAZ TURLARINA OLAN TALEBİ ARTIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi, kadın ve çocukları Boğaz turuna çıkarttı.

Esenler Belediyesi, kadın ve çocukları Boğaz turuna çıkarttı. Türkiye'de çıkan yangınların ardından ormanlara gitmek yasaklandı. Pandemi ve orman yasaklarından dolayı evde kalan kadın ve çocukların güzel bir gün geçirmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kadınlar ve çocuklar için dün Esenler Belediyesi etkinlik düzenledi. Evlerinden servisle alınan kadın ve çocuklar, Eminönü İskelesi'nden hareket eden vapurla Boğaz turu yaptı. Bir taraftan çay içip bir taraftan simit yiyen kadın ve çocuklar İstanbul'un tarihini dinleyerek keyifli zaman geçirdi. Turda bulunan 58 yaşındaki Süreyya Akyıldız, daha önce hiç Boğaz turu yapmamıştım. Buraya arkadaşlarımla geldim. Çok güzel bir hismiş. Böyle güzel etkinlik düzenlendiği için çok teşekkür ederim? dedi.

'İSTANBUL'DAN BAŞKA YERDE YAŞAYAMAM'

Daha önce de böyle turlara katıldığını belirten 35 yaşındaki Nazlı Gedik ise 'Esenler Belediyesi kadınları düşünüyor. İşten fırsat bulup buralara geldiğimiz için çok mutluyum. Heyecanlıyım. Gördüğüm yerleri tekrar görsem bile çok mutlu oluyorum. İstanbul'a aşığım. Asla başka bir şehirde yaşayamam. Özellikle yalılar, Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı eserleri beni çok etkiliyor. Buraya da arkadaşımla geldim. Böyle turlara sürekli katılıyoruz' açıklamasını yaptı.

'MARTILARA SİMİT ATMAYA GELDİM'

Tura Kuran kursu arkadaşları ile katıldığını belirten 13 yaşındaki Yağmur Bozca, Boğaz turu yapmayı çok sevdiğini söyledi. Buraya martıları beslemek, onlara simit atmak için geldim. Hepsine simit atıyoruz ve yakalayamıyorlar? diye konuştu.

Tura oğluyla katılan 36 yaşındaki Gülsüm Özdemir de şunları söyledi:

'Daha önce hiç Boğaz turu yapmamıştım. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çok gurur duyduk. Turda en çok etkilendiğim şey ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu.'

ORMAN YANGINLARI BOĞAZ TURLARINA OLAN TALEBİ ARTIRDI
ORMAN YANGINLARI BOĞAZ TURLARINA OLAN TALEBİ ARTIRDI
ORMAN YANGINLARI BOĞAZ TURLARINA OLAN TALEBİ ARTIRDI
ORMAN YANGINLARI BOĞAZ TURLARINA OLAN TALEBİ ARTIRDI
ORMAN YANGINLARI BOĞAZ TURLARINA OLAN TALEBİ ARTIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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