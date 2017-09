Orman Yangınları

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın çıkmasıyla yeniden etkili olurken, Emet ilçesindeki yangın nedeniyle de Kabaklar köyünün boşaltılmasına başlandı.



Vali Vekili Sedat Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Eylül'de Domaniç'in Çukurca beldesi yakınlarındaki Ballıca mevkisinde çıkan orman yangınının rüzgar nedeniyle tekrar etkili olmaya başladığını ve Bilecik'in Bozüyük ilçesine doğru ilerlediğini söyledi.



Ekiplerin her iki ilçedeki yangına müdahale etmek için çalıştığını aktaran Oktar, şunları kaydetti:



"Dozerlerle yapılan çalışmayla etrafı kontrol altına alınan yangının yayılması ve ilerlemesi durdurulmuştu. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yine başladı ve Bilecik'in Bozüyük ilçesi sınırına çok yaklaştı. Aynı zamanda Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyünde de büyük bir orman yangını çıktı. Ekiplerin ve yangın söndürme helikopterlerinin bir bölümünü o bölgeye sevk ettik. Tedbir amaçlı Kabaklar köyünü boşaltıyoruz."



Oktar, yangınlar nedeniyle takviye ekipler talep ettiklerini belirtti.



Öte yandan, Domaniç'teki yangında bir dozerin yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.