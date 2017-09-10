Orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor



KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Yangının yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Ballıca mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Akşam saatlerine kadar helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda yangın hala kontrol altına alınamazken, alevler rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü. Bunun üzerine çevre il ve ilçelerden takviye söndürme ekipleri istendi. Yangının yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.