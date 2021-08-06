Son dakika! Orman yangınından son anda kurtulan yaşlı çift, tedavi edilen kedilerine kavuştu

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Son dakika haberi... Adana'nın Aladağ ilçesindeki orman yangınında alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan, ev ve ahırları kullanılamaz hale gelen yaşlı çift, yangında yaralandıktan sonra tedavi ettirilen kedilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki orman yangınında alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan, ev ve ahırları kullanılamaz hale gelen yaşlı çift, yangında yaralandıktan sonra tedavi ettirilen kedilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınının etkilediği Topallı Mahallesi'nde yaşayan Nazif (67) ve Fatma Duysak (72) çiftinin yaralanan kedilerinin tedavisi, bölgeyi ziyaretinde durumu fark eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin girişimiyle kent merkezindeki veteriner kliniğinde tamamlandı.

Evlerinin önüne AFAD tarafından kurulan çadırda yaşamlarını sürdüren Duysak çiftine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç tarafından kedileri götürüldü.

Fatma Duysak'ın "Hayat" adı verilen can dostuyla buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

Bazıları telef olan tavuk, güvercin, kedi ve köpek gibi hayvanlarının yangından etkilenmesinin hüznünü yaşayan çiftin "Hayat"a kavuşmalarıyla acıları bir nebze de olsa hafifledi.

Fatma Duysak, AA muhabirine, kedinin annesinin dün akşam etrafta dolaşarak yavrusunu aradığını belirterek, "Canım benim, canım kedim, seni yaratana kurban olurum. Bana önce 'Kedin öldü.' dediler. Pişirdiğim sıcak bazlamaları yerlerdi. Bakan Yardımcımıza, müdürümüze, kedimi götüren vicdanlı insanlara teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Kedime kavuşturdunuz beni kuzularım, çok sağ olun. Tek bu kaldı. Annesi geceleri geliyor. Dün gece sesimi duydu, çıktı geldi sesime. Kaybolan köpeğim de gelse keşke." diye konuştu.

"Kedinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz"

Caner Alıç da Bakan Yardımcısı Işıkgece'nin ziyareti sırasında rastladığı yaralı kediyi ilk müdahalenin ardından tam teşekküllü veteriner kliniğine sevk ettiklerini anlattı.

Kedinin tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Alıç, "Teyzemize kedisini getirdik. Kendisi de çok mutlu. İnşallah bundan sonra bu tür olaylar yaşanmaz. Kedinin bakımı ve beslenmesi için teyzemize vitamin ve mineraller getirdik. Uygulamaları yaptıktan sonra tamamen yaraları kapanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Aladağ'da Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, 31 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı. Yangında Topallı Mahallesi'nde yaşayan Nazif ve Fatma Duysak çiftinin ev ve ahırları kullanılamaz hale gelmiş, çiftin bazı hayvanları da telef olmuştu. Duysak çiftinin yaralı kedisi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin talimatı ile tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı