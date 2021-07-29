"Orman yangınından etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun"
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"Orman yangınından etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun"

'Orman yangınından etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun'
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, orman yangınında çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylıklar diledi.

Başkan Erbaş, yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınından etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylıklar diliyorum. Cenab-ı Hak milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afet ve musibetlerden korusun. "

Antalya #Manavgat'ta çıkan orman yangınından etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylıklar diliyorum.

Cenab-ı Hak milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afet ve musibetlerden korusun.

— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 28, 2021

Kaynak: Habermetre

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