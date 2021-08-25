Orman yangınında yaşanan paniği böyle kaydettiler
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Orman yangınında yaşanan paniği böyle kaydettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Orman yangınında yaşanan paniği böyle kaydettiler Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını gören kadın, hem yangını görüntüye aldı, hem de gözyaşları ile anlattı Kahramanmaraş'ta köy yerleşkesi civarında çıkan orman yangını kadınların paniğine neden oldu.

Orman yangınında yaşanan paniği böyle kaydettiler

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını gören kadın, hem yangını görüntüye aldı, hem de gözyaşları ile anlattı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta köy yerleşkesi civarında çıkan orman yangını kadınların paniğine neden oldu.

Yangın, dün Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi Seyrantepe Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA ekipleri sevk edildi.

Seyrantepe Köyü sakinlerinin bağ ve bahçelerinin de yangından etkilendiği olay, cep telefonu kamerasınca kaydeden bir kadın, yangın sırasında ağlayarak yardım istedi.

Ekipler yangının yerleşim birimine sıçramaması için adeta zamanla yarışırken, yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangında 30 dekarlık ormanlık alanla, 15 dekarlık köylülere ait meyve bahçesi zarar gördü.

Orman yangınında yaşanan paniği böyle kaydettiler
Orman yangınında yaşanan paniği böyle kaydettiler
Orman yangınında yaşanan paniği böyle kaydettiler
Orman yangınında yaşanan paniği böyle kaydettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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