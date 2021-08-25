Orman yangınında yaşanan paniği böyle kaydettiler

Orman yangınında yaşanan paniği böyle kaydettiler Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını gören kadın, hem yangını görüntüye aldı, hem de gözyaşları ile anlattı Kahramanmaraş'ta köy yerleşkesi civarında çıkan orman yangını kadınların paniğine neden oldu.