Orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 hektar alanda zarara yol açtı.
01.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:20
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 hektar alanda zarara yol açtı.
Hondular Mahallesi mevkisindeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ot yangını ormana sıçradı.
Kısa sürede büyüyen alevlere Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA