Orman yangınında yaban hayvanları zarar gördü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde kızıl çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangında 7 hektar alan kül oldu. İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışması devam ederken bazı yaban hayvanları da yangında telef oldu

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde kızıl çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangında 7 hektar alan kül oldu. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken bazı yaban hayvanları da yangında telef oldu.

Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde dün saat 17.30 sıralarında çıkan yangın çevre ilçelerin yanı sıra Amasya, Tokat, Ordu, Giresun ve Yozgat'tan da takviye ekiplerin çalışması sonucu gece 02.30 sıralarında 9 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 15 arazöz ve 6 iş makinesinin de destek verdiği çalışmalar sonrası yapılan inceleme 7 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yaban hayvanları telef oldu

Yangın sonrası ekipler bölgede soğutma çalışması devam ederken kaplumbağa, tavşan gibi bazı yaban hayvanlarının telef olduğu tespit edildi. Yerleşim bölgelerine zarar vermeden kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yanan bölgenin temizlenmesinin ardından bölgenin tekrardan yeşillendirilmesi için çalışma başlatacağı bildirildi.