Orman yangınında saçı sakalı yanan emekli öğretmen evini alevlerden kurtarmayı başardı
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Orman yangınında saçı sakalı yanan emekli öğretmen evini alevlerden kurtarmayı başardı

30.09.2020 17:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:04

Manisa'nın Gördes ilçesinde emekli öğretmen Sebahattin Karagöz, ormanlık alanda başlayan yangında evine ulaşan alevleri tek başına söndürmek için hayatını tehlikeye atarak büyük mücadele verdi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde emekli öğretmen Sebahattin Karagöz, ormanlık alanda başlayan yangında evine ulaşan alevleri tek başına söndürmek için hayatını tehlikeye atarak büyük mücadele verdi.

Karayağcı ve Kayacık mahalleleri arasında çıkan, bazı çiftlik evlerine de sıçrayan, 6 kişinin yaralandığı orman yangını büyük endişeye neden oldu.

Alevler karşısında evini korumak için canını tehlikeye atanlardan biri de emekli öğretmen Sebahattin Karagöz oldu.

Çocukları olay sırasında Manisa merkezinde olan Karagöz, tek başına evini, traktörünü ve otomobilini alevlerden kurtarmayı başardı.

"Saçlarım ve sakallarım yanmıştı alevlerden"

Emekli öğretmen Sebahattin Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevreyi saran dumanların etkisiyle dün saat 15.00 sıralarında gökyüzünün karardığını dile getirdi.

Alevlerin hızla ilerlediğini belirten Karagöz, şöyle konuştu:

"Tedbir amaçlı traktörümü ve araçları güvenli bölgeye taşıdım. Sonra yangın 400-500 metre yakınıma kadar geldi. İlk mezarlığın orası yanmaya başladı, duman içinde alevler içinde eve geldim. Saçlarım ve sakallarım yanmıştı alevlerden. Evin etrafına tedbir amaçlı su dolu testiler bırakmıştım. Onlarla evin etrafındaki yangını söndürdüm. Ancak bu sefer alevler aşağı kısımdan gelmeye başladı. Tarlalarımı nadas için sürmüştüm yangın buraya gelmez diyordum. Evin yandığını görünce hemen oraya koştum. Sürülmüş yeri atlayan yangın, evin önündeki odunlarımı yakmaya başladı. Odunları söndürmeye çalışırken itfaiye yetişti. İtfaiye geldiğinde evi söndürdüler ama onlar gittikten sonra bu defa samanlık tutuştu. Orayı söndürürken evin üstündeki arazi tekrar alev almış. Geldim buraları söndürdüm."

Felaketi kendisi adına ucuz atlattığını aktaran Karagöz, "Büyük bir felaketten kurtuldum ama su motorlarım, kablolarım yandı, elektrik tesisatım yandı." dedi.

Karayağcı ve Kayacık mahalleleri arasındaki ormanlık alandaki yangın, dün saat 15.00 civarında yangın başlamıştı. Yangında alevlerin ulaştığı bazı çiftlik evleri de kullanılamaz hale gelmişti. Hayvanlarını kurtarmak isteyen 6 kişi yaralanmıştı. 50 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın 22 saat süren mücadele sonunda kontrol altına alınmıştı.

Orman yangınında saçı sakalı yanan emekli öğretmen evini alevlerden kurtarmayı başardı
Orman yangınında saçı sakalı yanan emekli öğretmen evini alevlerden kurtarmayı başardı
Orman yangınında saçı sakalı yanan emekli öğretmen evini alevlerden kurtarmayı başardı
Orman yangınında saçı sakalı yanan emekli öğretmen evini alevlerden kurtarmayı başardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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