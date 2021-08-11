Orman yangınında görev alan itfaiye personeline karşılama töreni
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Orman yangınında görev alan itfaiye personeline karşılama töreni

Orman yangınında görev alan itfaiye personeline karşılama töreni
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Akdeniz ve Ege kıyılarında çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından görev yerlerine geri döndü.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Akdeniz ve Ege kıyılarında çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından görev yerlerine geri döndü. Mesai arkadaşları tarafından törenle karşılanan itfaiyeciler, çok zorlu bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından, Akdeniz ve Ege kıyılarında devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıktı. Toplam 8 araç ve 16 personelden oluşan üç ayrı ekip, yangın söndürme çalışmalarında mücadele verdi. Yangınların kontrol altına alınmasın ardından bugün Mersin'e dönen ekip, mesai arkadaşlarınca alkışla karşılandı. Hasret gideren meslektaşlar, uzun süre sohbet etti.

'MUĞLA'DAKİ AĞAÇ DA MERSİN'DEKİ AĞAÇ DA AYNI BİZİM İÇİN'Görevden dönen ekiplerin amiri Murat Önen, "İlk önce Muğla Fethiye'ye gittik. Fethiye'den Köyceğiz'e geçtik. Köyceğiz'in 6 ayrı noktasına müdahale ettik. Çok zorlu, emek isteyen bir mücadeleydi. Herkes bu mücadelede gönüllüydü. Elimizden geldiği kadarıyla her noktaya aynı şekilde müdahale ettik. Bizim için her yer aynı. Muğla'daki ağaç da aynı Mersin'deki ağaç da aynı bizim için. Günde bir iki saatlik uykuyla kaldık ama yine müdahale ettik" dedi.'ARKADAŞLARIMIZ 10 GÜN BOYUNCA CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ'İtfaiye Müdahale ve Koordinasyon Müdürü Ali Temiz ise, dönen ekiplere teşekkür ederek, "Yangınlara müdahaleye Mersin Silifke'de başladık Manavgat'ta bu işi bitirdik. Arkadaşlarımız 10 gün boyunca canla başla mücadele etti. Umarım bir daha böyle şey yaşamayız" diye konuştu.

Orman yangınında görev alan itfaiye personeline karşılama töreni
Orman yangınında görev alan itfaiye personeline karşılama töreni
Orman yangınında görev alan itfaiye personeline karşılama töreni
Orman yangınında görev alan itfaiye personeline karşılama töreni
Orman yangınında görev alan itfaiye personeline karşılama töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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