Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
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Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi

Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını sürerken, işini ve ailesini geride bırakan gönüllüler de alevlerle mücadele ediyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını sürerken, işini ve ailesini geride bırakan gönüllüler de alevlerle mücadele ediyor. Yangınla mücadelede ekipleri zorlayan konuların başında ise asılsız ihbarlar geliyor. 'Çocuğum alevler içinde kaldı' ihbarına giden gönüllülerden, yanan samanların söndürülmesine yardım edilmesini isteyenler de bulunuyor. 

Manavgat'ta 6 gün önce başlayan orman yangını, yerleşim yerlerine de hasar vererek, ilerlemeye devam ediyor. Yangınla itfaiye, kolluk kuvvetleri, gönüllüler başta olmak üzere dört bir yandan mücadele ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de alanda hem kurtarma hem gıda ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi için destek veriyor. Gönüllülerin birçoğu işini ve ailesini geride bırakarak, Manavgat ilçesinde yangınla mücadele ediyor.

'ASILSIZ İHBARLAR ZORLUYOR'Yangınla mücadele eden ekipleri zorlayan konuların başında ise asılsız ihbarlar geliyor. Evlerine ya da tarım arazilerine alevlerin yaklaştığını gören bazı kişiler, AFAD ve AKUT başta olmak üzere bu kuruluşları ve buralarda görev alan gönüllüleri arayarak 'Yetişin evimiz yanıyor', 'Çocuklarımız alevler arasında kaldı' ihbarlarında bulunuyor. Alanın dağlık arazi olması nedeniyle kısa süreli mesafeleri dahi saatler süren yolculuk sonunda alan ekipler, ihbar yerine gittiklerinde ise çok farklı manzarayla karşılıyor.Genelde hayvanlarının kurtarılması için asılsız ihbarda bulunanların işlerini yavaşlattığını söyleyen Osman Akkuş, "Yangının ilk gününden bu yana herkes işini bırakıp buraya geldi. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Antalya'dan bir off-road ekibi olarak geldik. 60 kişilik ekipten bahsediyoruz. Bizi en çok üzen bir durum var. İnsanlara yardım için geliyoruz. Zaman bizim için çok önemli. İnsanlar 'Yaralı var' diyor ancak gittiğimizde tutuşan samanları söndürmemizi istiyorlar" dedi.Gittikleri yerlerin ortalama 1 saat uzaklıkta olduğunu söyleyen Akkuş, "Gidip geri dönmek zaman kaybı oluyor. Gerçek ihtiyaç sahiplerine destek olamıyoruz" diye konuştu.İŞİNİ BIRAKIP YARDIMA KOŞTUGönüllü Erhan Bahar ise çocuklarını ve eşini geride bırakıp yangın alanına koştuğunu, 5 gündür işe de gitmediğini belirterek, "Yangının ilk gününden beri ben burada, eşim çocuklarım ise merkezde. Eşim işe gidince çocuklara annem babam bakıyor. Burada yangınla mücadele etmek daha önemli" dedi.KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ BİRBİRLERİNE DESTEK VERDİ

Yangın alanlarında görevli Kızılay gönüllüleri de hem orman işçileri hem de itfaiye ekiplerine su ve ayran taşıyor. Her türlü ihtiyacı karşılamak için koşturan gönüllüler, zaman zaman birbirlerinin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Dumandan gözleri yanan Kızılay gönüllüsü Vedat Hıdır'ın yardımına yine Kızılay gönüllüsü Muhammet Koray Filik koştu. Yanan ormanlık alana sırtüstü yatan Hıdır'ın gözüne damlayı Filik damlattı.


Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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