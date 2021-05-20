Orman yangınında 3 dönümlük alan küle döndü
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Orman yangınında 3 dönümlük alan küle döndü

Orman yangınında 3 dönümlük alan küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönümlük alan külle döndü.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönümlük alan külle döndü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Babadağ İlçesi, Taşdelen Mevki olarak bilinen ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarlı havanın etkisiyle alevlerin hızla yayılmasından endişe edilerek yangına müdahale edildi. Zamanında müdahale ile iki saatlik zorlu bir çalışma sonrası alevler kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulanmaya başlandı. Meydana gelen orman yangını sonrası yaklaşık 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Çıkan orman yangını ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Orman yangınında 3 dönümlük alan küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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