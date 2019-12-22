Orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü
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Orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:45
Orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

'nin ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Arslanbey Mahallesi Kilisedüzü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen İzmit Orman İşletme Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü
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