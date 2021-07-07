Orman yangınına tek başına müdahale etti, kurumlardan 'teşekkür' aldı
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Orman yangınına tek başına müdahale etti, kurumlardan 'teşekkür' aldı

Orman yangınına tek başına müdahale etti, kurumlardan 'teşekkür' aldı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'da ormanlık alanda çıkan yangına tek başına müdahale ederek yüzlerce ağacın kül olmasına engel olan akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Yetkin'e 3 kamu kurumu ve 1 özel işletmeden teşekkür yazısı geldi.

KONYA'da ormanlık alanda çıkan yangına tek başına müdahale ederek yüzlerce ağacın kül olmasına engel olan akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Yetkin'e 3 kamu kurumu ve 1 özel işletmeden teşekkür yazısı geldi.

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Dokuz Mahallesi'ndeki hatıra ormanında 10 Mart'ta yangın çıktı. Bölgedeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Yetkin, alevleri fark edince hemen itfaiyeyi aradı. Yetkin, bu sırada ağaçları kurtarabilmek için iş yerine ait 12 kilogramlık yangın söndürme tüpünü yanına alarak, müdahale etti. Diğer istasyondaki arkadaşını da arayan Yetkin, yardım istedi. İtfaiye ekipleri gelene kadar 3 yangın söndürme tüpünü bitirdi. Yüzlerce ağacın yanı sıra pandemi nedeniyle kapalı olan bölgedeki bir lokantanın yanmasına engel olan Yetkin, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaktaki bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına da yardımcı oldu. Mehmet Yetkin'in bu hareketi takdirle karşılandı. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Orman Bölge Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi ile  lokanta sahibi teşekkür yazısı ile akaryakıt istasyonu çalışanı Yetkin'i kutladı.


Orman yangınına tek başına müdahale etti, kurumlardan 'teşekkür' aldı
Orman yangınına tek başına müdahale etti, kurumlardan 'teşekkür' aldı
Orman yangınına tek başına müdahale etti, kurumlardan 'teşekkür' aldı
Orman yangınına tek başına müdahale etti, kurumlardan 'teşekkür' aldı
Orman yangınına tek başına müdahale etti, kurumlardan 'teşekkür' aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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