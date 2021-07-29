Orman yangınına söndürme gemileri de müdahale etti
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Orman yangınına söndürme gemileri de müdahale etti

Orman yangınına söndürme gemileri de müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangınına denizden de müdahale edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen orman yangınına denizden de müdahale edildi. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme gemileri sahildeki ormanları alevlerden korumak amacıyla denizden ormana doğru su püskürttü.

Muğla'da bugün Marmaris'le başlayan orman yangınları Bodrum, Milas, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde de devam etti. Bodrum'daki yangına ekipler karadan ve havdan müdahale ederken, sahile kadar yaklaşan alevlerin önüne geçmek için gemiler de seferber oldu. Balıkçı teknesinden, özel yat ve botlara kadar tüm deniz araçlarının seferber olduğu yangında söndürme gemileri de denizden sahile yaklaşarak alevlere karşı su püskürttü. İl genelinde alevlere mücadele kara, hava ve denizden devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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