ORMAN YANGININA MÜDAHALEDEN DÖNEN İTFAİYECİLER, AİLELERİNE KAVUŞTU
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ORMAN YANGININA MÜDAHALEDEN DÖNEN İTFAİYECİLER, AİLELERİNE KAVUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'dan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için giden itfaiyeciler geri döndü.

BOLU'dan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için giden itfaiyeciler geri döndü. İtfaiye Müdürlüğü'nde alkışlarla karşılanan itfaiyecilerin aileleri ve mesai arkadaşlarıyla kavuşmasında duygusal anlar yaşandı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiyeciler Bekir Sınmaz ve Ersin Kazan bir itfaiye aracıyla Antalya'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak için 31 Temmuz'da Manavgat'a gitti. Söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte dün akşam geri döndü. Sınmaz ve Kazan itfaiye müdürlüğü bahçesinde mesai arkadaşları ve aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. Görev yaptıkları araçtan inen itfaiyecilerin aileleriyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı. İtfaiyeciler ailelerine sarıldı.

Ersin Kazan, 'Orası adeta küçük bir cehennem yeri gibiydi. Bir yangını söndürmekten mutluyuz. Arkamızda büyük dağlar, börtü böcekleri, yanan evleri bıraktığımız için hüzünlüyüz. Burada iki duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Orada sivil halkın, devletin bir arada mücadelesiyle karşılaştık. Orada 60 yaşındaki amcamın çomakla ateşlere vurmasını, dağın başına bize dondurma getirmeleri tarif edilemez bir mücadele vardı. Antalya'ya tekrar geçmiş olsun diyorum. Bize göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum.' dedi.

İtfaiyeci Bekir Sınmaz ise, 'İlk gittiğimizde bir köpeği yolda yatar vaziyette bulduk. Durduk ve su verdik. O olayı gördükten sonra yangının boyutunu ve neler olduğunu hissettik. Görev yerimize gittiğimizde alevler yola atlıyordu. Oraya mevzilendik. İlk çalışmamız o şekilde oldu. Sonra diğer köyleri kurtarmaya geçtik.' diye konuştu.

ORMAN YANGININA MÜDAHALEDEN DÖNEN İTFAİYECİLER, AİLELERİNE KAVUŞTU
ORMAN YANGININA MÜDAHALEDEN DÖNEN İTFAİYECİLER, AİLELERİNE KAVUŞTU
ORMAN YANGININA MÜDAHALEDEN DÖNEN İTFAİYECİLER, AİLELERİNE KAVUŞTU
ORMAN YANGININA MÜDAHALEDEN DÖNEN İTFAİYECİLER, AİLELERİNE KAVUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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