Orman yangınına müdahalede hava desteği arttı
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Orman yangınına müdahalede hava desteği arttı

Orman yangınına müdahalede hava desteği arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de Kazdağları'nda yangının devam ettiği bölgeye giden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yangına havadan müdahale gücünün arttırıldığını söyledi.

Balıkesir'de Kazdağları'nda yangının devam ettiği bölgeye giden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yangına havadan müdahale gücünün arttırıldığını söyledi.

Kazdağları'nda yangın bölgesine giden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Edremit'te Kazdağları Milli Parkı içinde bu sabah 9.20 sularında başlayan sarp bir arazide başlayan yangına en hızlı şekilde müdahale gerçekleştirdik. Karadan ve havadan devam ediyor. Ulaşımın zor olduğu böyle bölgelere havadan müdahale çok önemli. 18 dakika içinde ilk söndürme faaliyeti gerçekleşti. Orman Bakanlığımız tarafından 8 helikopter 2 uçakla müdahale sürüyor. Karadan da 30 civarı tanker arazöz 140 personelle müdahale devam edyor. Kazdağları en önemli orman alanlarımızdan birisi. Çok sıkı bir koordinasyon ile çalışmamız devam ediyor. Yangın şu an yanan bölgede tek noktada oluştu. Herhangi bir sıkıntı yok, vatandaşlarımızın müsterih olmalarını söylemek istiyorum" dedi.

Açıklamasının sonunda telefon ile aldığı bilgiyi gazetecilerle paylaşan Vali Şıldak, "Yoğun bir baskılama ile yangını vadide hapsediyoruz. Şu an 12 helikopter ve 3 uçak ile yangına müdahaleyi sürdürüyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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