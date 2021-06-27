Orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kalecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, söndürme helikopteri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cengiz Tozluklu