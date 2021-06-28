Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor, yüzde 70 oranında kontrol altına alındı

Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor, yüzde 70 oranında kontrol altına alındı Bingöl'ün Genç ilçesi Servi bölgesinde 3 gün önce çıkan orman ve örtü yangını havadan ve karadan ekiplerin yoğun çalışması ile yüzde 70 oranında kontrol altına alındı.

Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor, yüzde 70 oranında kontrol altına alındı

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesi Servi bölgesinde 3 gün önce çıkan orman ve örtü yangını havadan ve karadan ekiplerin yoğun çalışması ile yüzde 70 oranında kontrol altına alındı. 2 helikopterin havadan destek verdiği yangın söndürme çalışmaları bugünde aralıksız olarak devam ediyor.

Yangın, 23gün önce Genç ilçesi Servi bölgesinde Güzeldere ve Dedebağı köylerindeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının ilk gününden itibaren bölgede Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleriyle, jandarma, korucular ve vatandaşlar müdahale etmeye başladı. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nden yangın söndürme personelleri, Kahramanmaraş ile Adana'dan helikopter desteğinin verilmesiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğunlaştırıldı. 45'yi yan söndürme işçisi olmak üzere jandarma, korucu, diğer kurum personelleri ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangının ilk aşamada yerleşim yerlerine ilerlemesi durduruldu. Havadan 2 helikopterin bugün destek vermesiyle birlikte yangın ise yüzde 70 oranında kontrol altına alındı.

Bugün bölgede süren çalışmalarla birlikte yangının tamamen kontrol altına alınmaya çalışıldığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi