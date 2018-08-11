Orman Yangını Villalara Sıçradı

Bursa'da halen kontrol altına alınamayan orman yangını, bölgede bulunan villalara sıçradı. Kozalakların patlaması üzerine çatısından yanmaya başlayan 2 villa kullanılmaz hale geldi. Bursa'daki orman yangına ekipler 5 saattir müdahale ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelere rağmen alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Bölgede bulunan evler boşaltılırken, kozalakların patlaması ise alevlerin dağılmasına sebep oluyor. İçinde kimsenin olmadığı villanın çatısına sıçrayan kozalaklar evi kullanılmaz hale getirirken, itfaiye ekipleri ise söndürme çalışmalarına devam ediyor.

(Hakan Gönül - Ahmet Faruk Çabuk - İhsan Altıkardeş/İHA)