'Orman yangını var' ihbarı itfaiyeyi alarma geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Orman yangını var' ihbarı itfaiyeyi alarma geçirdi

'Orman yangını var' ihbarı itfaiyeyi alarma geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, 'Orman yangını var' ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti.

Adıyaman'da, 'Orman yangını var' ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti. Bütün ormanlık alanı kontrol eden itfaiye ekipleri, herhangi bir yangınla karşılaşmadı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde çıkan rüzgar ile birlikte Karadağ Ormanlık alan üzerinde toz bulutu oluştu. Tozu görerek duman sanan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman yangını ihbarını alan ekipler, kısa sürede belirtilen bölgeye geldi. Ekipler, belirtilen noktada yangın göremeyince bu defa ormanlık alan çevresini ve içerisini kontrol etmeye başladı.

Her hangi bir yangın ile karşılaşmayan itfaiye ekipleri normale döndü. - ADIYAMAN

'Orman yangını var' ihbarı itfaiyeyi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manavgat'ta korku dolu 6 saat! Alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
Manavgat'ta korku dolu 6 saat! Alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
Gece nöbetine kalan itfaiye erinin acı sonu! Cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu
Gece nöbetine kalan itfaiye erinin acı sonu! Cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu
İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Tuğba Özay Haluk Levent Çağatay Akman Prens William
Spor Ali Koç Muslera Mete Gazoz Rıza Kayaalp Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Orman yangını var' ihbarı itfaiyeyi alarma geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:11:49. #1.16#

title