Orman Yangını Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nün orman yangınlarının söndürülmesinde yönetim ve müdahale etkinliğini artırmayı hedeflediği tatbikat gerçeğini aratmadı.



Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınları ile mücadele eden ekiplerin çalışmalarını ve sürekli tekrarlanan eğitim çalışmalarını görmek için yangına müdahale tatbikatı düzenledi. Eskişehir'de çıkabilecek orman yangınlarına erken müdahale edebilmek için Kocakır Yangın Hareket Merkezinin bulunduğu bölgede düzenlenen yangın söndürme tatbikatı gerçeğini aratmadı. Ekipler, kuleden gelen orman yangını ihbarı üzerine, Kocakır mevkiindeki ormanlık alana hareket ederek arazözlerle müdahale etti. Teorik bilgileri alanda uygulamak üzere harekete geçen ekipler, arazözlerle köpüklü ve işçilerin su ile müdahalesine kadar birçok konuyu başarı ile tamamladı.



Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, "Orman yangınlarında önemli olan yangın çıkmadan tedbirler almak, ülkemizde orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı olduğu için, bu konuda ilk önce vatandaşın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bizlerde bu kapsamda, bütün işletmelerimizde, köylerimizde vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için toplantılar düzenliyoruz, tiyatrolarla orman sevgisini, yangınlara karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.



"Yangında erken haber alma çok önemli"



Orman yangınlarında erken müdahalede en önemli etken erken haber alma olduğunu belirten Temel, "Bu haber alma konusunda kendi kurduğumuz sistemimiz kulelerimiz vasıtasıyla yangınları takip etmeye çalışıyoruz. Halkımız tabiatta geziyor, bunların telefonlarla bize vereceği bilgilerde azımsanmayacak kadar çok değerli bilgiler. Birçok yangın haberini kulelerimizden önce 177 orman hattını arayan duyarlı vatandaşlarımızdan alıyoruz. Bu konuda da bütün halkımıza minnettarız. Yangın isteseniz de istemeseniz de çıkıyor, çıktıktan sonra da müdahale edilmesi gerekiyor, bu müdahale de ekiplerimiz sayesinde oluyor. Ekiplerimiz ne kadar dinç, dinamik olursa onların yangına müdahalesi o kadar etkin oluyor. Bu müdahalelerde 3-5 dakikalık gecikme bazen yangının 3-5 gün daha fazla devam etmesine sebebiyet veriyor" ifadelerini kullandı.



"Eskişehir'deki ormanların 3'te 1'i yangına karşı birinci derece hassas"



Eskişehir'de 410 bin hektarlık bir ormanlık alanın olduğunu ve bunun yüzde 29'a tekabül ettiğini dile getiren Bölge Müdürü Recep Temel, "Bu ormanlık alanlarımız da 123 bini yani 3'te 1'i birinci derece hassas, diğer kalan alanlarımızda 250 bine yakın alanlarda 2'nci ve 3'üncü derece hassas alanlar. Eskişehir'de son 10 yılda 260 adet yangın çıktı, bunun 515 hektar alan yanmış. Bu yangınlara en etkili kullandığımız argümanların başında kulelerimiz geliyor. Onun haricinde ilimizde 17 tane kulemiz bulunuyor. 11 tane haberleşme merkezi, 11 adet arazöz ekibimiz var. 150 kişilikte orman yangınlarına müdahale edecek ekibimizle yangına her an hazır bir şekilde bekliyoruz" diye konuştu.



Temel, orman yangınına bilinçli veya bilinçsiz şekilde sebep olanlar hakkında bazı yaptırımlar ve cezalar olduğunu belirterek, vatandaşları yangın çıkmasına sebep olabilecek durumlar konusunda uyardı. - ESKİŞEHİR