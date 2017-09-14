Orman yangını tahribatı havadan görüntülendi



BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 5 gün önce çıkan yangının verdiği tahribat drone ile görüntülendi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 5 gün önce başlayan ve hızla yayılarak kısa sürede Bozüyük'ün Camiliyayla mahallesi sınırlarına ulaşmıştı. Yangın, yaklaşık 90 hektarlık alanda etkili oldu. Ekipler, hem karadan hem havadan 5 gün boyunca yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrasında yapılan drone uçuşunda tahribat yürekleri sızlattı. Ekipler tarafından soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.