Orman yangını söndürüldü
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Orman yangını söndürüldü

Karabük'te, otluk alanda başladıktan sonra ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

01.09.2020 19:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:50

Karabük'te, otluk alanda başladıktan sonra ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Bu arada Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Orman yangını söndürüldü

Kaynak: AA

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