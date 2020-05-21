Orman yangını kontrol altına alındı
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Orman yangını kontrol altına alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

21.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:49

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Hasan ile Yenice köyleri arasında bulunan Kiraz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 6 arazöz, 3 ilk müdahale, 1 itfaiye aracı ve havadan da helikopterle müdahale etti.

Çevre köylerin sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ardından ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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