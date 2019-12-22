Orman yangını kontrol altına alındı
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Orman yangını kontrol altına alındı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

22.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:16

'nin ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurören köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ve Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere güçlükle müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alan ekipler, soğutma işlemine başladı.

Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Orman yangını kontrol altına alındı
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