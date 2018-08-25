Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, "Rüzgar yok nem iyi durumda yangın kontrol altında diyebiliriz. Herhangi bir tehlike yok." dedi.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Tavşanlı köyünde çıkan orman yangınında 20 dekar alan zarar gördü.

Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, DSİ 23. Bölge ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter ile çevre il ve ilçelerden gelen ekipler yangına müdahale etti.

Yaklaşık 20 dekar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle bölgeye gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 15.00 civarında çıktığını belirtti.

Ekipler tarafından ilk müdahalenin yapıldığını belirten Temur, "Rüzgar yok nem iyi durumda yangın kontrol altında diyebiliriz. Herhangi bir tehlike yok. Görünen o. Şuanda burada iki helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri, 7 dozer komşu itfaiyelerimiz var. Bunlarda bu yangın için yeter. Köylerin hiç birinde sıkıntı yok. Herkes evinde. Dışarıda olanlarda bize yardım ediyor." dedi.

Helikopterlerin beklemede olduğunu aktaran Temur, "Her ihtimale karşı gece de uçamadıkları için bekletiyoruz. Sabah gün ağarmasıyla birlikte eğer tekrar bir sıkıntı olursa onları tekrardan kaldırıp müdahale ettireceğiz. Ama ben ona pek ihtiyaç kalacağını düşünüyorum. Herkes rahat edebilir." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Derya Gülüm, yangının 10 dakikada büyüdüğünü belirterek,"İtfaiye gelip gitti ama su alamadılar. Kastamonu'nun ormanları Türkiye'nin en büyük ormanları kül oldu. Seli de toprak kaymasını da bu ormanlar engelliyordu." dedi.

Mehmet Küçükçavuş da evlerinde ve yaylalarında bir zararın olmadığını kaydetti.