Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını havadan görüntülendi.

Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ancak havanın kararması nedeniyle helikopterlerin çalışmasına ara verildi.

Öte yandan bölgedeki yangın havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, yanan alanlardan yükselen dumanlar dikkati çekiyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları karadan devam ediyor.

Kaynak: AA