Orman yangını havadan görüntülendi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını havadan görüntülendi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını havadan görüntülendi.
Bilecik-Osmaneli kara yolunun 25'inci kilometresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ancak havanın kararması nedeniyle helikopterlerin çalışmasına ara verildi.
Öte yandan bölgedeki yangın havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, yanan alanlardan yükselen dumanlar dikkati çekiyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları karadan devam ediyor.
Kaynak: AA
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
Genç kızlara laf attıkları söylenen gruba mahalleli linç girişiminde bulundu: 20 kişi gözaltına alındı
İki grup arasındaki laf atma meselesi yüzünden çıkan tartışmada açılan ateş sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: Ordu Valisi Muş'tayken teröre nefes aldırmadı, şimdi intikamı böyle almak isteyecekler
Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam
İstanbul Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı