24.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:26

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yukarı Kirazdere Mahallesi'nde bir ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Rüzgarın etkisiyle de şiddetlenen alevler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. - ORDU

Kaynak: İHA