Orman yangını çıkartılacağı tehdidini saçan o hesaplara suç duyurusu
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Orman yangını çıkartılacağı tehdidini saçan o hesaplara suç duyurusu

Orman yangını çıkartılacağı tehdidini saçan o hesaplara suç duyurusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siber Güvenlik Federasyonu, bazı sosyal medya hesaplarından molotof fotoğrafları paylaşılması ve söz konusu hesaplardan orman yangını çıkartılacağı yönünde paylaşımlar yapılması üzerine bu hesaplar hakkında çalışma başlatıldığını bildirdi.

Siber Güvenlik Federasyonu, bazı sosyal medya hesaplarından molotof fotoğrafları paylaşılması ve söz konusu hesaplardan orman yangını çıkartılacağı yönünde paylaşımlar yapılması üzerine bu hesaplar hakkında çalışma başlatıldığını bildirdi. Federasyon, elde edilen bulguların adli makamlarla paylaşılacağını ifade ederek, tespit edilen onlarca hesap hakkında suç duyurusunda bulunulacağını aktardı.

Türkiye'nin pek çok noktasında devam eden orman yangınlarıyla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlarla ilgili sabotaj şüphesi gündeme gelirken, Siber Güvenlik Federasyonu, çok sayıda sosyal medya hesabından molotof fotoğrafları paylaşılması, bu hesaplardan orman yangını çıkartılacağı yönünde paylaşımlar yapılması üzerine harekete geçti. Tehditler saçan paylaşımlara kayıtsız kalmayan federasyon, bu şekilde paylaşımlar yapan onlarca hesabı tespit etti. Gerekli bilgileri toplayan federasyon, bu hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını ve konunun çok kısa bir süre içerisinde adli makamlarca paylaşılacağını bildirdi.

"Tehdit saçan bu kişilerin bulunmalarına yönelik çalışmalar odak noktamızdır."

Siber Güvenlik Federasyonu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz genelinde birçok şehrimizde yaşanan orman yangınlarına ilişkin olarak birimlerimiz tarafından yapılan detaylı inceleme ve araştırma çalışmaları sonucunda, sosyal medyada yer alan muhtelif paylaşımların doğruluğu teyit edilmiş olup, faillerin kimliklerinin tespiti noktasında faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yapılan inceleme ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bulgular kolluk kuvvetleri ile paylaşılacaktır. Siber Güvenlik Federasyonu olarak ülkemize tehdit saçan bu kişilerin bulunmalarına ve yasa dışı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar odak noktamızdır. Tespit edilen failler hakkında ilgili savcılık birimlerine suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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