Orman yangını çıkarmaya çalışan PKK'lılar suç üstü yakalandı

13.09.2019 10:51

İstanbul'daki Şamlar Tabiat Parkında piknik tüplerini patlatarak orman yangını çıkarmaya çalışırlarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması üyesi bir grubun İstanbul'da orman yakma girişiminde bulunacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Soruşturma kapsamında 4 Eylül'de Arnavutköy'deki Şamlar Tabiat Parkında operasyon düzenleyen ekipler, iki piknik tüpünü üst üste koyarak patlatıp orman yangını çıkarmak isteyen 3 kişiyi gözaltına alındı.

Üst aramalarında örgütsel doküman ele geçirilen ve daha önceden de terör örgütü adına eylemlere katılmaktan haklarında işlem yapıldığı tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA