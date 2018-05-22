Orman Yangını Çıkaran Çocuğa 36 Milyon Dolar Ceza

ABD'de bir yargıç Oregon eyaletinde aylar süren orman yangınını başlattığını itiraf eden 15 yaşındaki çocuğa 36 milyon dolardan fazla ceza kesti.

Hood River bölgesi yargıcı John Olson çocuğun ayrıca yangın nedeniyle yürüyüş yollarında mahsur kalan 152 kişiye özür mektubu yazmasına hükmetti.

15 yaşındaki çocuğun avukatı Jack Morris, "absürt ve tamamen aptalca" diyerek cezaya tepki gösterdi.

Yargıç Olson ise cezanın işlenen suçla doğrudan orantılı olduğunu, çocuğun verdiği maddi zararın üstünde bir miktar olmadığını belirtti.

İsmi açıklanmayan çocuk, Şubat ayında verdiği ifadede, 2 Eylül 2017'de Eagle Creek kanyonuna havai fişek attığını itiraf etmişti.

Columbia nehri yakınlarındaki Eagle Creek yangını yaklaşık 3 ay söndürülememiş, bazı evler kül olmuştu.

Yangında yaklaşık 195 kilometrekarelik alan zarar görmüş, yangın söndürme çalışmaları 18 milyon dolara mal olmuştu.

Çocuk "düşüncesiz şekilde kamusal ve özel mülkleri yakmak" ve "ormanlık alana yanıcı madde atmak" da dahil 8 ayrı suçu kabul etti.

15 yaşındaki çocuk ayrıca ABD Orman İşletmeleri için 1920 saat kamu hizmetinde de bulunacak ve 5 yıl gözetim altında tutulacak.

Çocuğun ABD Orman İşletmeleri ve Oregon Ulaştırma Müdürlüğü de dahil yangından zarar gören kurum ve kişilere yapması gereken toplam ödeme 36 milyon 618 bin 330 dolar.

Mahkeme çocuğun bu miktarı ödemesinin mümkün olmadığının farkında olduklarını da belirtti.

Eyalet yasalarına göre suç işlemiş olan çocuk ve gençlere verilmiş olan parar cezaları, suçlunun 10 yıl içinde yeni suç işlememesi halinde durdurulabiliyor.

Çocuk Şubat ayındaki duruşmada mahkemeden af dilemiş "Hayatımın geri kalanını bu kötü kararımın pişmanlığıyla geçireceğimi biliyorum ama bu deneyimden dersimi aldım ve zararı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" demişti.