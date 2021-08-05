Orman yangını büyümeden söndürüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2 ayrı bölgede çıkan orman yangınları müdahaleler sonrasında kısa sürede söndürüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2 ayrı bölgede çıkan orman yangınları müdahaleler sonrasında kısa sürede söndürüldü. Yangınlarda 5 dönüm arazi kül oldu.

Düzce'de öğlen saatlerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları büyümeden söndürüldü. İlk yangın Yığılca ilçesine bağlı Paşabükü köyünde meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar hemen durumu Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler alevlere müdahale ederek yangını kısa süre içerisinde kontrol atına aldı. İkinci yangın ise Gümüşova ve Gölyaka ilçeleri arasında meydana geldi. Vatandaşların verdiği ihbar sonrasında bölgeye giden İtfaiye ve orman işletme ekipleri hareket etti. Buradaki yangında ekiplerin zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Her iki yangında soğutma çalışması başlatılırken, 5 dönümlük alan kül oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı