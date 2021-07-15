ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
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ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Hava sıcaklığının yaklaşık 42 derece civarında seyrettiği Alanya'nın Gümüşkavak Mahallesi Dim Çayı mevkiinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirirken olay yerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gelerek müdahale etti. Yaklaşık 20 dakika içerisinde kontrol altına alınan yangına 1 helikopter, 4 arazöz ve 17 personel müdahale etti. Yaklaşık 1 dönüm alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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