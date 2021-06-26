Orman yangını büyümeden söndürüldü
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Orman yangını büyümeden söndürüldü

Orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman Beşpınar Ormanlık alanında atılan bir izmaritten kaynaklandığı tahmin edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Adıyaman Beşpınar Ormanlık alanında atılan bir izmaritten kaynaklandığı tahmin edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Mesire alanına gelen piknikçilerin attığı izmaritten kaynaklandığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Otların tutuşmasıyla başlayan yangın ormanlık alanı doğru ilerledi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Belediye İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme yangın müdahale ekipleri yangına müdahale etti.

Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Orman yangını büyümeden söndürüldü
Orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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