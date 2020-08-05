Orman yangını büyümeden söndürüldü
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangınına büyümeden kontrol altına alındı.
05.08.2020 18:06 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:29
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangınına büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Konyaaltı Sarısu mevkiindeki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangına 6 arazöz, 2 helikopter, 25 yangın işçisi ve 4 teknik elemanla müdahale edildi. Ekiplerin havadan karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ANTALYA
Kaynak: İHA