Son dakika! Orman yangını bir mahalleyi tehdit ediyor
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Son dakika! Orman yangını bir mahalleyi tehdit ediyor

Son dakika! Orman yangını bir mahalleyi tehdit ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, geniş bir bölgeye yayılarak kırsal Çamköy Mahallesini tehdit etmeye başladı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, geniş bir bölgeye yayılarak kırsal Çamköy Mahallesini tehdit etmeye başladı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Başta Manisa olmak üzere çevre illerden ekip takviyesi yapılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.

Denizli genelindeki orman ve itfaiye ekiplerinden çok sayıda ekibin yönlendirildiği bölgede, köylü vatandaşlar da traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor. Türlübey Mahallesine yakın bir noktada başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle komşu Çamköy Mahallesine doğru yöneldi. Yaklaşık 3 saattir devam eden çalışmalara rağmen henüz kontrol altına alınamayan yangın, yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı.

(Fadıl Pişkin - Hüseyin Yılmaz - İbrahim Acıkara/İHA)

Son dakika! Orman yangını bir mahalleyi tehdit ediyor
Son dakika! Orman yangını bir mahalleyi tehdit ediyor
Son dakika! Orman yangını bir mahalleyi tehdit ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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