Orman yangını alanındaki incelemeleri sırasında kalp krizi geçiren şube müdürü öldü
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Orman yangını alanındaki incelemeleri sırasında kalp krizi geçiren şube müdürü öldü

28.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:53
Orman yangını alanındaki incelemeleri sırasında kalp krizi geçiren şube müdürü öldü

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen orman yangını alanındaki incelemeleri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen orman yangını alanındaki incelemeleri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale için Giresun'dan gelen takviye ekibinin başında yer alan Kostakoğlu, incelemeleri sırasında fenalaştı.

Bölgede hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Kostakoğlu, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kostakoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, çıkan yangın ekiplerin ve bölge halkının yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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