Orman yangını 3 saat sonunda söndürüldü

Orman yangını 3 saat sonunda söndürüldü

Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Sütpınar Yaylası'nda çıkan yangın 3 saat sonunda söndürülebildi.

20.08.2019 21:31
Orman yangını 3 saat sonunda söndürüldü

Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Sütpınar Yaylası'nda çıkan yangın 3 saat sonunda söndürülebildi.

Edinilen bilgililere göre, Sütpınar Yaylası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekiplerin zamanında yaptığı müdahale sonucu yangın fazla bir alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık iki dönümlük bir alanda etkili olan yangın üç saatte söndürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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