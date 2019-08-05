Orman Yangını (2)

Orman Yangını (2)

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde farklı noktalarda çıkan orman yangınına 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.

5.08.2019 13:14
Orman Yangını (2)

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde farklı noktalarda çıkan orman yangınına 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Orhaneli-Mustafakemalpaşa sınırındaki Ömeraltı Mahallesi yakınlarında 5-6 noktada orman yangını çıktı.
"Sabotaj" olduğu değerlendirilen yangına Bursa ve çevre illerden ekipler sevk edildi.
Toplam 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale edilen yangında 3 nokta kontrol altına alınırken diğer yanan yerlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et