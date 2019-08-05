Orman Yangını (2)
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde farklı noktalarda çıkan orman yangınına 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde farklı noktalarda çıkan orman yangınına 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Orhaneli-Mustafakemalpaşa sınırındaki Ömeraltı Mahallesi yakınlarında 5-6 noktada orman yangını çıktı.
"Sabotaj" olduğu değerlendirilen yangına Bursa ve çevre illerden ekipler sevk edildi.
Toplam 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale edilen yangında 3 nokta kontrol altına alınırken diğer yanan yerlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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