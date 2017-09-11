Orman Yangını (2)

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, Çukurca beldesi yakınlarında bulunan Ballıca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesinin ardından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 6 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.



Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.



Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başlayan orman yangınının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.



Ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Oktar, "Yangın rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 100 hektar alana yayılmış durumda. Maalesef henüz kontrol altına alamadık. Eskişehir, Bilecik, Balıkesir, Bursa ve Uşak'tan çok sayıda ekip bölgeye geldi. Hava kararana kadar 6 yangın söndürme helikopteri müdahalede bulundu. Bölgede 28 arazöz ve 3 dozer çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.



Öte yandan yangın bölgesinde bulunan Kızılsaray Yaylası'ndaki evler boşaltıldı, ahırlardaki hayvanlar tahliye edildi.