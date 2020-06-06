Orman yangını
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Orman yangını

Çanakkale'de çıkan yangında 3 hektar orman arazisi zarar gördü.

06.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:15

Çanakkale'de çıkan yangında 3 hektar orman arazisi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağıokçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler ve 80 orman işçisiyle müdahale edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında 3 hektar orman arazisi zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Orman yangını

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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