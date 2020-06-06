Orman yangını
Çanakkale'de çıkan yangında 3 hektar orman arazisi zarar gördü.
06.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:15
Çanakkale'de çıkan yangında 3 hektar orman arazisi zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağıokçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevlere 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler ve 80 orman işçisiyle müdahale edildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında 3 hektar orman arazisi zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA