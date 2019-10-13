Orman yangını

Orman yangını

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

13.10.2019 17:27
Orman yangını

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Karlısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 6 arazözle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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