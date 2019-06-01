Orman yangını

Orman yangını

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çınarlı Mahallesi'nde ormanlık alanda yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce Körfez, İzmit ve Gölcük Orman İşletme Şefliklerinden olay yerine 5 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA
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