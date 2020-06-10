Orman yangın ekiplerine iş başı eğitimi verildi
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Orman yangın ekiplerine iş başı eğitimi verildi

Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin iş başı eğitimleri yapıldı.

Orman yangın ekiplerine iş başı eğitimi verildi
10.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:14

Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin iş başı eğitimleri yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplerin iş başı eğitimleri devam ediyor. Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan eğitimlerde Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan arazöz ve yangın söndürme ekipleri eğitimden geçirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ile birlikte Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi'nin de katıldığı iş başı eğitiminde Aydın Orman İşletme Müdürlüğü emrinde görevli Orman İşletme Şefi, Orman Muhafaza memuru, yangın söndürme işçisi ve arazöz operatörlerinin tamamı katıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yangın söndürme çalışmalarında direk görev yapan İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve yangın söndürme işçilerine yaptığı konuşmada, orman yangınlarıyla mücadelenin ve verilen eğitimlerin önemini dikkat çekerek, "Orman yangınlarıyla mücadeleyi bir savaş olarak görüyoruz. Askeri terminolojide şöyle bir söz vardır, 'eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker'. Bizde orman teşkilatı olarak orman yangınlarıyla savaşıyoruz. Vatan savunmasıyla aynı gördüğümüz orman yangınlarıyla mücadelede başarılı olmak için bu eğitimleri çok önemsiyoruz" dedi.

Her iş başı eğitiminde olduğu gibi Marmaris'teki eğitim sonunda arazöz ekipleri arasında en hızlı hortum serme ve suyu ilk hortum ucuna verme yarışması yapıldı. Ekipler 300 metre hortumu en hızlı şekilde serip ve arazözden hortum ucuna ilk suyu veren ekip olmak için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren ekipler ödüllendirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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