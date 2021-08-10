Orman yakınındaki kuru otları ateşe veren 4'üncü şüpheli de yakalandı

DİYARBAKIR'da Kent Ormanı girişindeki otları yaktıkları tespit edilen, son şüpheli de yakalandı.

DİYARBAKIR'da Kent Ormanı girişindeki otları yaktıkları tespit edilen, son şüpheli de yakalandı. Yaşları 18 yaşından küçük 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Silvan yolu kenarında, Kent Ormanı yolu girişindeki köprünün altında dün gece yangın çıktı. Kuru otların tutuştuğunu görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik tek şeritten sağlanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 araçla müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Polis, ormanlık alana sıçramadan önlenen yangını çıkardığı ileri sürülen 18 yaşından küçük 4 şüpheliden 3'ünü gözaltına aldı. Yangını çıkarıp kaçan asıl şüpheli de polisin takibi sonucu yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 56 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl