Orman ve Su İşleri Bakanlığının Çanakkale Yatırımları

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren Çanakkale Çan Altıkulaç Barajı ve Sulaması projesinde sona yaklaşıldığı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, barajın toplam 5 bin 750 dekar zirai araziyi suyla buluşturacak olan projede, yüzde 95 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığı ifade edildi.



Kil çekirdekli ve kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın temelden 57,2 metre yükseklikte inşa edildiği, yüzde 95 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan barajın bu yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun, projenin yaklaşık 27 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edildiğini ifade ederek, "Bölge için önemli olan bu projeyi tamamlamak üzereyiz. Çanakkale tarihinde görmediği yatırımları hükümetimiz döneminde görüyor. Bakanlık olarak Çanakkale'ye yapacağımız yatırımları bundan sonra da hız kesmeden sürdüreceğiz." dediği belirtildi.