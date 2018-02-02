Orman ve Su İşleri Bakanlığı Samsun Yatırımlarına Devam Ediyor

Ülke genelinde yatırımlarına ara vermeden devam eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Samsun'da özellikle su alanında yeni tesisler açarak vatandaşa hizmet vermeyi sürdürüyor.

Şehirlere içme suyu temin eden, zirai arazileri modern sulama tesisleri ile suya kavuşturan, insanı ve toprağı taşkın zararlarından koruyan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Samsun'a yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Samsun'da 2017 yılında 24 adet tesis hizmete açıldı. 1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Samsun'da 2 adet baraj, 2 adet sulama tesisi ile 20 adet taşkın koruma tesisini hizmete açan Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu tesisler için 103 milyon TL tutarında harcama yaptı.

Tamamlanan baraj ve sulama tesisleri ile 5 bin 600 dekar zirai araziyi suya kavuşturan Bakanlık, bu tesislerle ülke ekonomisine de yıllık 1 milyon 600 bin TL katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca hizmete açılan taşkın koruma tesisleriyle Terme Sakarlı ve Evci Dereleri başta olmak üzere toplam 12 köy, 10 mahalle ve 40 dekar zirai arazi taşkın zararlarından korunacak.

"Samsun'da büyük yatırımlara imza attık"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Samsun'da büyük yatırımlara imza attıklarını kaydederek şunları söyledi: "Bakanlık olarak hangi şehrimizin neye ihtiyacı varsa belli bir planlama çerçevesinde yatırım yapmaya ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Samsun'da sadece geçtiğimiz yıl 24 adet tesisi hizmete açtık. Burada halihazırda devam eden projelerimiz var. Bu projelerle zirai arazilerimizi suya kavuşturmaya, vatandaşlarımızı ve toprağımızı muhtemel taşkın zararlarından korumaya devam edeceğiz." - SAMSUN